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Андреева: Понравился микст с Медведевым, захотелось повторить

Мирра Андреева поделилась впечатлениями от прошлогоднего микста на Открытом чемпионате США, где она выступала в паре с экс-первой ракеткой мира Даниилом Медведевым.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Alberto Gardin/Zuma/TASS

— Мне очень понравилось время, которое мы провели вместе с Медведевым. Очевидно, он очень опытный игрок, и мне было интересно общаться с ним и наблюдать за его подходом к каким-то вещам. Кроме того, я люблю играть в паре, а здесь у меня появилась возможность выступить в миксте с одним из лучших игроков ATP-тура. Когда я увидела такую возможность, решила ею воспользоваться.

Для меня это было весело. Конечно, сначала я думала, что все будет просто ради удовольствия, но, как только мы вышли на корт, я тоже начала нервничать. Для меня это была отличная возможность провести время с выдающимся игроком ATP-тура, но в то же время это было соревнование, в котором, думаю, мы оба хотели принять участие. Мне все очень понравилось, поэтому в этом году захотелось повторить этот опыт, — цитирует Андрееву Punto de Break.

В 2025 году Андреева и Медведев дошли до четвертьфинала микста на US Open. На турнире 2026 года Мирра сыграет с Андреем Рублевым, а Медведев — с Дианой Шнайдер.

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