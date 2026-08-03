Андреева: Понравился микст с Медведевым, захотелось повторить

— Мне очень понравилось время, которое мы провели вместе с Медведевым. Очевидно, он очень опытный игрок, и мне было интересно общаться с ним и наблюдать за его подходом к каким-то вещам. Кроме того, я люблю играть в паре, а здесь у меня появилась возможность выступить в миксте с одним из лучших игроков ATP-тура. Когда я увидела такую возможность, решила ею воспользоваться.
Для меня это было весело. Конечно, сначала я думала, что все будет просто ради удовольствия, но, как только мы вышли на корт, я тоже начала нервничать. Для меня это была отличная возможность провести время с выдающимся игроком ATP-тура, но в то же время это было соревнование, в котором, думаю, мы оба хотели принять участие. Мне все очень понравилось, поэтому в этом году захотелось повторить этот опыт, — цитирует Андрееву Punto de Break.
В 2025 году Андреева и Медведев дошли до четвертьфинала микста на US Open. На турнире 2026 года Мирра сыграет с Андреем Рублевым, а Медведев — с Дианой Шнайдер.