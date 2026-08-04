Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Торонто

61-я ракетка мира Касаткина встречалась с Ван Синьюй из Китая, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Касаткиной в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
В следующем раунде Касаткина, которая до весны 2025 года представляла Россию и была первой ракеткой страны, встретится с второй ракеткой мира Еленой Рыбкаиной из Казахстана. Рыбакина пропускала матч первого круга из-за высокого рейтинга и начнет выступление в Канаде со второго раунда.
Турнир в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.