Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Торонто

Представительница Австралии Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

61-я ракетка мира Касаткина встречалась с Ван Синьюй из Китая, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Касаткиной в трех сетах со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.

В следующем раунде Касаткина, которая до весны 2025 года представляла Россию и была первой ракеткой страны, встретится с второй ракеткой мира Еленой Рыбкаиной из Казахстана. Рыбакина пропускала матч первого круга из-за высокого рейтинга и начнет выступление в Канаде со второго раунда.

Турнир в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.