Дарья Касаткина одержала победу в первом круге турнира в Торонто

В следующем раунде Касаткина, которая до весны 2025 года представляла Россию и была первой ракеткой страны, встретится с второй ракеткой мира Еленой Рыбкаиной из Казахстана. Рыбакина пропускала матч первого круга из-за высокого рейтинга и начнет выступление в Канаде со второго раунда.