Алина Корнеева вышла во второй круг турнира в Торонто

89-я ракетка мира Корнеева встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, которая занимает 108-е место в мировом рейтинге. В первом сете Корнеева не оставила шансов сопернице и выиграла его со счетом 6:0. Во втором сете при счете 3:0 в пользу 19-летней Корнеевой Кудерметова не смогла продолжить борьбу и снялась с турнира.