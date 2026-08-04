Алина Корнеева вышла во второй круг турнира в Торонто

89-я ракетка мира Корнеева встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, которая занимает 108-е место в мировом рейтинге. В первом сете Корнеева не оставила шансов сопернице и выиграла его со счетом 6:0. Во втором сете при счете 3:0 в пользу 19-летней Корнеевой Кудерметова не смогла продолжить борьбу и снялась с турнира.
Напомним, Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство в декабре 2025 года. До этого младшая сестра Вероники Кудерметовой представляла Россию.
В следующем раунде Корнеева сыграет против 26-й ракетки мира американки Эммы Наварро.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.