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Алина Корнеева вышла во второй круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Алина Корнеева вышла во второй раунд после снятия соперницы на турнире категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

89-я ракетка мира Корнеева встречалась с представительницей Узбекистана Полиной Кудерметовой, которая занимает 108-е место в мировом рейтинге. В первом сете Корнеева не оставила шансов сопернице и выиграла его со счетом 6:0. Во втором сете при счете 3:0 в пользу 19-летней Корнеевой Кудерметова не смогла продолжить борьбу и снялась с турнира.

Напомним, Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство в декабре 2025 года. До этого младшая сестра Вероники Кудерметовой представляла Россию.

В следующем раунде Корнеева сыграет против 26-й ракетки мира американки Эммы Наварро.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.