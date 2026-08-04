Анна Блинкова уступила в первом круге турнира в Торонто

104-я ракетка мира Блинкова встречалась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой, занимающей 141-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Шрамковой в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.