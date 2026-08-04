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Анна Блинкова уступила в первом круге турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

104-я ракетка мира Блинкова встречалась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой, занимающей 141-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Шрамковой в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.

В следующем раунде Шрамкова встретится с 15-я ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.