Анна Блинкова уступила в первом круге турнира в Торонто

104-я ракетка мира Блинкова встречалась с представительницей Словакии Ребеккой Шрамковой, занимающей 141-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Шрамковой в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут.
В следующем раунде Шрамкова встретится с 15-я ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.