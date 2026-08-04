Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Торонто

70-я ракетка мира Самосонова встречалась с представительницей Индонезии Джениче Чен, которая располагается на 37-м месте в мировом рейтинге. Матч завершился победой россиянки в двух сетах со счетом 7:6 (11:9), 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты.
В следующем раунде Самсонова встретится с представительницей Чехии Барборой Крейчиковой, занимающей 25-е место в рейтинге WTA.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.