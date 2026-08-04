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Надаль поздравил выпускницу своей академии с победой в Вашингтоне

22-кратный победитель туниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль отреагировал на победу Александы Эалы на турнире категории WTA 500 в Вашингтоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Ранее 28-я ракетка мира Эала обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимает 3-е место в мировом рейтинге, в решающем матче турнира в Вашингтоне и завоевала первый титул в карьере на урове WTA.

«Мои поздравления, Александра! Потрясающая неделя в Вашингтоне! Это заслуженная победа как результат огромной работы. Поздравляю Филиппины и всю команду!» — написал Надаль на своей странице в соцсетях.

Александра Эала выпустилась из академии Рафаэля Надаля летом 2023 года.

По итогам турнира в Вашингтоне Эала впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга WTA.


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