Надаль поздравил выпускницу своей академии с победой в Вашингтоне

Ранее 28-я ракетка мира Эала обыграла американку Джессику Пегулу, которая занимает 3-е место в мировом рейтинге, в решающем матче турнира в Вашингтоне и завоевала первый титул в карьере на урове WTA.
«Мои поздравления, Александра! Потрясающая неделя в Вашингтоне! Это заслуженная победа как результат огромной работы. Поздравляю Филиппины и всю команду!» — написал Надаль на своей странице в соцсетях.
Александра Эала выпустилась из академии Рафаэля Надаля летом 2023 года.
По итогам турнира в Вашингтоне Эала впервые в карьере поднимется в топ-20 рейтинга WTA.
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