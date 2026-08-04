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Джокович предложил изменить формат теннисных матчей

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович выступил с предложением изменить формат теннисных матчей, чтобы сделать их более динамичными.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

«Нам следует изменить формат подсчета очков. Вместо игры до шести геймов в сете сделать до четырех. Возможно, добавить правило решающего очка и проводить матчи до трех выигранных сетов. Нужно, чтобы продолжительность встреч оставалась в пределах двух часов. Это лучший вариант для всех», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Ранее Джокович подтвердил участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который пройдет с 13 по 23 августа. Серб трижды выигрывал эти соревнования — в 2018, 2020 и 2023 годах. Последний раз он выступал там в 2023 году, когда в финале победил вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса.

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