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Зверев объяснил отсутствие Синнера и Джоковича в Монреале

Третья ракетка мира Алексндр Зверев из Германии высказался об отсутсвии лидеров мирового тенниса на турнире серии «Мастерс» в Монреале.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

В Монреале не сыграют: первая ракетка мира Янник Синнер, 5-й номер мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас из Испании.

— Думаю, чтобы находиться в отличной форме, некоторым игрокам нужно участвовать в большем количестве турниров, а другим — в меньшем. Мне определенно нужно соревноваться, именно поэтому я играю. Но, думаю, вы говорите о снятиях, и, кажется, уже второй или третий год подряд здесь не выступают Алькарас, Синнер и Джокович. Это является последствием двухнедельных турниров серии «Мастерс». Для некоторых игроков это слишком долгий срок, особенно перед US Open.

Я тоже раньше играл больше турниров. Участвовал в большем количестве соревнований категории ATP 500 и ATP 250, когда турниры серии «Мастерс» были короче. Но сейчас я этого не делаю из-за времени, которое приходится проводить вдали от дома и на турнирах. Однако мне нужно играть матчи, мне нужно участвовать в соревнованиях, — приводит слова Зверева Punto de Break.

Турнир серии «Мастерс» в Монреале завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 9,4 млн долларов. В прошлом году победителем стал американец Бен Шелтон.


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