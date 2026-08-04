Зверев объяснил отсутствие Синнера и Джоковича в Монреале

— Думаю, чтобы находиться в отличной форме, некоторым игрокам нужно участвовать в большем количестве турниров, а другим — в меньшем. Мне определенно нужно соревноваться, именно поэтому я играю. Но, думаю, вы говорите о снятиях, и, кажется, уже второй или третий год подряд здесь не выступают Алькарас, Синнер и Джокович. Это является последствием двухнедельных турниров серии «Мастерс». Для некоторых игроков это слишком долгий срок, особенно перед US Open.



Я тоже раньше играл больше турниров. Участвовал в большем количестве соревнований категории ATP 500 и ATP 250, когда турниры серии «Мастерс» были короче. Но сейчас я этого не делаю из-за времени, которое приходится проводить вдали от дома и на турнирах. Однако мне нужно играть матчи, мне нужно участвовать в соревнованиях, — приводит слова Зверева Punto de Break.