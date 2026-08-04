Определилась соперница Александровой по второму кругу Торонто

56-я ракетка мира Камила Осорио встречалась с представительницей Италии Лукрецией Стефанини, которая занимает 144-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Осорио в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту.