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Определилась соперница Александровой по второму кругу Торонто

Колумбийская теннисистка Камила Осорио одержала победу в первом круге турнира категории WTA 1000 в Торнто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: AP 2024

56-я ракетка мира Камила Осорио встречалась с представительницей Италии Лукрецией Стефанини, которая занимает 144-е место в мировом рейтинге. Матч завершился победой Осорио в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 41 минуту.

Во втором круге Камида Осорио встретится с 19-й ракеткой мира россиянкой Екатериной Александровой.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.