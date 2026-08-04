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Стала известна соперница Мирры Андреевой во 2-м круге Торонто

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу в первом раунде турнира категории WTA 1000 в Торонто.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

63-я ракета мира Плишкова встречалась с представительницей Украины Александрой Олейниковой, которая занимает 44-е местов в мировом рейтинге. Матч завершился победой бывшей первой ракетки мира в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.

Во втором круге Плишкова сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой.

Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.


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