Стала известна соперница Мирры Андреевой во 2-м круге Торонто

63-я ракета мира Плишкова встречалась с представительницей Украины Александрой Олейниковой, которая занимает 44-е местов в мировом рейтинге. Матч завершился победой бывшей первой ракетки мира в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту.
Во втором круге Плишкова сыграет против первой ракетки России Мирры Андреевой.
Турнир категории WTA 1000 в Торонто завершится 13 августа. Его общий призовой фонд составляет 7,4 млн долларов. Действующей победительницей соревнований является Виктория Мбоко из Канады.