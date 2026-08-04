Путь к вершине мирового тенниса: история Даниила Медведева

Параллельно с карьерой Медведев строит личную жизнь. В 2018 году он женился на Дарье Чернышковой, в октябре 2022 года у пары родилась первая дочь Алиса, а в начале 2025 года вторая дочь — Виктория. Сейчас Даниил продолжает активно играть, а также развивает теннисную академию для детей в Москве, вкладываясь в будущее российского тенниса. Он не раз говорил, что его главная цель — выиграть все турниры Большого шлема, и, судя по его игре, это не просто слова.