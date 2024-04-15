Волейболистка Татьяна Кошелева объявила о завершении карьеры
Чемпионка мира и Европы завершает профессиональную карьеру в возрасте 35 лет.
Чемпионка мира и Европы завершает профессиональную карьеру в возрасте 35 лет.
Российская волейболистка Татьяна Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры. Она опубликовала обращение к болельщикам в социальных сетях.
«Как попрощаться с тем, что любишь всей душой? С тем, что наполняет смыслом каждый день твоей жизни? Некоторые решения могут разбить сердце, но осознанный выбор — это и есть свобода, о которой я часто говорю. Сегодня хочу сообщить, что официально завершаю свою карьеру в роли профессионального спортсмена.
Волейбол — моя страсть! Я была готова забить каждый решающий мяч, находила в себе силы бороться, даже когда мое тело было на пределе, рвалась на площадку, как только слышала, что мои связки срослись. Когда-то я загорелась желанием быть на вершине, и для этого я отдавала спорту всю себя. Поэтому я счастлива, что могу завершить карьеру на своих условиях. Когда тебя называют чемпионом — это достижение, но когда ты чувствуешь себя чемпионом — это настоящая победа», — написала Кошелева в социальных сетях.
Последней командой российской волейболистки стала итальянская «Валлефолье», за которую она играла с 2021 года. Также нападающая выступала за такие клубы как «Динамо» (Москва), «Заречье-Одинцово», «Динамо-Казань», «Динамо» (Краснодар), «Локомотив» (Калининград), турецкие «Эджзаджибаши» и «Галатасарай», китайский «Гуандун Эвергрэнд», бразильский «Сеск-РЖ» и итальянский «Савино Дель Бене».
В сборной России Кошелева играла с 2007 по 2021 год, выиграв чемпионат мира в Японии 2010 года и дважды — чемпионат Европы (2013, 2015). На победном для сборной России мировом первенстве Татьяна Кошелева была признана лучшей нападающей турнира.