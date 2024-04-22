Стали известны подробности смерти 21-летней волейболистки

Мужчина рассказал, что во время переписки с Михайлиной обратил внимание, что она как будто прощается с ним. Он вызвал скорую и сам поехал в общежитие МЭИ в Москве, где жила спортсменка. Врачи, прибывшие на вызов, осмотрели девушку, заключили, что ей не нужна помощь и уехали. Через час тело Михайлиной нашли под окнами общежития. Когда ее обнаружили, волейболистка была еще жива, но из-за серьезных травм скончалась в больнице. Предположительно, речь идет о самоубийстве.