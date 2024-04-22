Стали известны подробности смерти 21-летней волейболистки
Молодой человек волейболистки команды «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной рассказал, что ему известно о ее гибели, сообщает телеграм-канал Baza.
Молодой человек волейболистки команды «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной рассказал, что ему известно о ее гибели, сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее появилось сообщение о смерти игрока молодежной сборной России по пляжному волейболу и клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола.
«Вчера вечером на 22-м году жизни скончалась волейболистка пляжного “Заречья”, игрок молодежной сборной страны Арина Михайлина. Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
Мужчина рассказал, что во время переписки с Михайлиной обратил внимание, что она как будто прощается с ним. Он вызвал скорую и сам поехал в общежитие МЭИ в Москве, где жила спортсменка. Врачи, прибывшие на вызов, осмотрели девушку, заключили, что ей не нужна помощь и уехали. Через час тело Михайлиной нашли под окнами общежития. Когда ее обнаружили, волейболистка была еще жива, но из-за серьезных травм скончалась в больнице. Предположительно, речь идет о самоубийстве.
В 2018 году Михайлина стала победительницей первенства России среди девушек до 17 лет. Она имела звание кандидата в мастера спорта и была членом молодежной сборной России.