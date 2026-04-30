«Локомотив» извинился за инцидент с мячом в цветах флага Украины

Новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» извинился перед семьей, которую не хотели пускать на матч с их участием из-за сине-желтого мяча на плакате.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Накануне в Новосибирске семью болельщиков «Локомотива» не пускали на матч бронзовой серии чемпионата России с «Зенитом» из-за желто-синего мяча «Микаса» на плакате. Семье пришлось закрашивать мяч черным.

«Мы внимательно изучили ситуацию, произошедшую на входной группе с болельщиками и плакатом в течение одного из последних матчей. При проведении домашних матчей ВК “Локомотив-Новосибирск” привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Действия сотрудника, уточнили в клубе, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер.

«Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП. От лица “Локомотива” мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией… Дополнительно клуб свяжется с семьей, чье творчество пострадало в результате данного инцидента», — пообещали в клубе.