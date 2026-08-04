Дегтярев: Приветствуем решение FIVB вернуть Россию в Лиге наций

— Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных. Приветствуем это решение FIVB, также напомню, что она стала одной из первых международных спортивных федераций, которая имплементировала июльское решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.