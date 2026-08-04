Дегтярев: Приветствуем решение FIVB вернуть Россию в Лиге наций

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что приветствует решение Международной федерации волейбола допустить сборные России к участию в Лиге наций 2027 года. Ранее FIVB подтвердила, что мужская и женская сборные России примут участие в розыгрыше Лиги наций 2027 года. Российские сборные выступят в качестве команд с наивысшим рейтингом из неквалифицировавшихся ранее.
— Сборные России по волейболу выступят в Лиге наций 2027 года. Международная федерация волейбола восстановила наши команды в турнире, расширив число участников с 18 до 19 сборных. Приветствуем это решение FIVB, также напомню, что она стала одной из первых международных спортивных федераций, которая имплементировала июльское решение Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям под государственным флагом и с гимном.
Восстановление прав российских спортсменов продолжается. Этот подход уже стал нормой для большинства международных спортивных федераций, а базовым критерием участия вновь становится спортивный принцип, — написал Дегтярев в своем Telegram‑канале.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство ОКР и рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях.