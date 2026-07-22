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Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по водному поло

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира в Сиднее, обыграв команду Нидерландов в четвертьфинальном матче.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: EPA/TASS

Встреча завершилась уверенной победой россиянок со счетом 11:6. По ходу игры команды завершили первую четверть вничью — 2:2, после чего сборная России постепенно увеличивала преимущество: 2:1, 2:1, 5:2 по четвертям.

Напомним, сборная Нидерландов выиграла два последних золота чемпионата Европы.

В полуфинале турнира российская команда встретится с победителем противостояния Испания — Венгрия.

Финал Кубка мира по водному поло в Австралии завершится 26 июля. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном.

Ранее, 13 апреля, организация World Aquatics объявила о снятии ограничений с российских спортсменов.