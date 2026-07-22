Женская сборная России вышла в полуфинал Кубка мира по водному поло

Встреча завершилась уверенной победой россиянок со счетом 11:6. По ходу игры команды завершили первую четверть вничью — 2:2, после чего сборная России постепенно увеличивала преимущество: 2:1, 2:1, 5:2 по четвертям.
Напомним, сборная Нидерландов выиграла два последних золота чемпионата Европы.
В полуфинале турнира российская команда встретится с победителем противостояния Испания — Венгрия.
Финал Кубка мира по водному поло в Австралии завершится 26 июля. Сборная России выступает на турнире с национальными флагом и гимном.
Ранее, 13 апреля, организация World Aquatics объявила о снятии ограничений с российских спортсменов.