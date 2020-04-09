Ефимова показала комплекс упражнений для пловцов дома (видео)

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об упражнениях дома, которые потом пригодятся и в бассейне.



«Привет! Очень многие спрашивают меня, чем можно заменить тренировки в бассейне. Это практически невозможно, но есть несколько упражнений: они, возможно, не помогут вам плыть быстрее, зато помогут держать форму и поработать над техникой», — сообщила спортсменка в своем инстаграме.



Ефимова показала имитацию движений в брассе и других стиля, а также выполнила упражнения «пружинка» и «волна».