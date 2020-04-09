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12:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Ефимова показала комплекс упражнений для пловцов дома (видео)

Плавание на суше.

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Источник: РИА "Новости"

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об упражнениях дома, которые потом пригодятся и в бассейне.

«Привет! Очень многие спрашивают меня, чем можно заменить тренировки в бассейне. Это практически невозможно, но есть несколько упражнений: они, возможно, не помогут вам плыть быстрее, зато помогут держать форму и поработать над техникой», — сообщила спортсменка в своем инстаграме.

Ефимова показала имитацию движений в брассе и других стиля, а также выполнила упражнения «пружинка» и «волна».

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев


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