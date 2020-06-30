Ефимова показала новое фото в купальнике

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась новой фотографией с калифорнийского пляжа в своем инстаграме. На снимке спортсменка позирует в черном купальнике.



«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», — подписала картинку Ефимова.