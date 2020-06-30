Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Сельта
Футбол. Зарубежный
20:30
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Севилья
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
9Смолов забил «Барселоне»
15Первая победа Николича
10:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Ефимова показала новое фото в купальнике

Красота из Калифорнии.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография
Самая красивая пловчиха России Юлия Ефимова отдыхает и наслаждается жизнью.

Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась новой фотографией с калифорнийского пляжа в своем инстаграме. На снимке спортсменка позирует в черном купальнике.

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», — подписала картинку Ефимова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Булочки сладкие… но где же ананасы?" — отреагировал в комментариях «русский голос биатлона» Дмитрий Губерниев, намекая на известное фото Ефимовой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

Главное дерби страны: ЦСКА и «Спартак» сыграют в рамках РПЛ
Шахта, сальто и палитра нокаутов: как Гэтжи шел к бою с Хабибом
Мамаев против «Краснодара». Обид нет, но есть что делить
Стала известна дата полуфинальных матчей Кубка России по футболу
На что поставить в дерби? Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак»
Руководство «Барселоны» выразило поддержку тренеру команды
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь