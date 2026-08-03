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Россия идет пятой в медальном зачете ЧЕ по водным видам спорта

Сборная России занимает пятое место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видом спорта в Париже.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После третьего дня соревнования на счету российских спортсменов шесть медалей — три серебряных и три бронзовых. Официально результат россиян не учитывается в медальном зачете, поскольку они выступают в нейтральном статусе.

Лидером медального зачета является сборная Великобритании, в активе которой восемь наград, из которых четыре — высшего достоинства.

Медальный зачет ЧЕ-2026 (золото, серебро, бронза, всего)

  1. Великобритания — 4−1−3 (8)
  2. Италия — 3−2−1 (6)
  3. Греция — 2−0−0 (2)
  4. Германия — 1−1−1 (3)
  5. Россия — 0−3−3 (6)
  6. Испания — 0−2−0 (2)
  7. Швейцария — 0−1−0 (1)
  8. Украина — 0−0−2 (2)

Чемпионат Европы по водным видом спорта в Париже завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях впервые с 2021 года в нейтральном статусе — без флага и гимна. В общей сложности в соревнованиях примут участие 86 россиян, которые выступят в четырех видах: прыжках в воду, плавании, синхронном плавании и плавании на открытой воде.

В начале мая Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Беларуси произойдет не раньше сентября 2026 года.

В понедельник, 3 августа, будет разыграно пять комплектов медалей: три в синхронном плавании и два в прыжках в воду.