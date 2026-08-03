Россия идет пятой в медальном зачете ЧЕ по водным видам спорта

Чемпионат Европы по водным видом спорта в Париже завершится 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях впервые с 2021 года в нейтральном статусе — без флага и гимна. В общей сложности в соревнованиях примут участие 86 россиян, которые выступят в четырех видах: прыжках в воду, плавании, синхронном плавании и плавании на открытой воде.