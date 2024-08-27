Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес посетил Москву

«Я очень рад, что мне удалось осуществить свою мечту и выиграть пятую золотую медаль Олимпийских игр, но не меньше рад тому, что мне удалось пожать руку и побывать на Родине Александра Карелина. Большое спасибо Абдулрашиду Садулаеву, что уделил время и приехал, чтобы увидеться со мной. Мы сожалеем, что Абдулрашида не было в Париже, для нас он великий чемпион. Я искренне благодарю всех россиян за такой тёплый приём, мне очень нравится в России, благодарю президента федерации Михаила Мамиашвили. Обязательно приеду еще», — приводит слова Лопеса Нуньеса ОКР.