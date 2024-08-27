Пятикратный олимпийский чемпион Михаин Лопес посетил Москву

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес Нуньес посетил Федерацию спортивной борьбы России в Олимпийском комитете России.
42‑летний Лопес Нуньес на XXXIII Олимпийских играх в Париже завоевал свое пятое олимпийское золото в карьере, победив в весовой категории до 130 кг. Михаин завершил спортивную карьеру по окончании финального поединка с представителем Чили Ясмани Акостой.
В конце августа Лопес Нуньес прибыл в Новосибирск, где стал почетным гостем на международном турнире «Мемориал Аксенова». В Новосибирске состоялась встреча Лопеса и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина, которого кубинец назвал своей путеводной звездой в спорте.
«Я очень рад, что мне удалось осуществить свою мечту и выиграть пятую золотую медаль Олимпийских игр, но не меньше рад тому, что мне удалось пожать руку и побывать на Родине Александра Карелина. Большое спасибо Абдулрашиду Садулаеву, что уделил время и приехал, чтобы увидеться со мной. Мы сожалеем, что Абдулрашида не было в Париже, для нас он великий чемпион. Я искренне благодарю всех россиян за такой тёплый приём, мне очень нравится в России, благодарю президента федерации Михаила Мамиашвили. Обязательно приеду еще», — приводит слова Лопеса Нуньеса ОКР.
Михаин Лопес — единственный в истории всех стилей борьбы пятикратный олимпийский чемпион среди мужчин (2008, 2012, 2016, 2020, 2024). Он — рекордсмен по количеству золотых олимпийских медалей среди всех кубинских спортсменов. На Играх в Париже борец обошел по этому показателю фехтовальщика Рамона Фонста. Также Лопес является обладателем пяти золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2009, 2010, 2014).