Раннинбек Рашаад Пенни подпишет контракт с «Каролиной»
«Каролина Пэнтерс» подпишет соглашение со свободным агентом Рашаадом Пенни. Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.
«Каролина Пэнтерс» подпишет соглашение со свободным агентом Рашаадом Пенни. Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.
В «Каролине» Пенни воссоединится с Дейвом Каналесом, главным тренером команды, которые ранее работал с бегущим в «Сиэтл Сихокс».
Пенни был выбран «Сиэтлом» в первом раунде драфта-2018 и за 5 лет в команде набирал по 5.7 ярда за вынос, однако из-за травм не сыграл от начала до конца ни одного сезона.
Прошлый сезон Пенни провел в «Филадельфия Иглс», но принял участие всего в 3 матчах.
В корпусе раннинбеков «Пэнтерс» помимо Пенни присутствуют выбранный во втором раунде драфта-2024 Джонатон Брукс, Чуба Хаббард, Майлс Сандерс, Рахим Блэкшир, Майк Бун, Спенсер Браун и Тарик Коэн.