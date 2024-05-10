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15:29 (мск), источник: Sports

Раннинбек Рашаад Пенни подпишет контракт с «Каролиной»

«Каролина Пэнтерс» подпишет соглашение со свободным агентом Рашаадом Пенни. Об этом сообщает инсайдер NFL Network Иэн Рапопорт.

Источник: AP 2023

В «Каролине» Пенни воссоединится с Дейвом Каналесом, главным тренером команды, которые ранее работал с бегущим в «Сиэтл Сихокс».

Пенни был выбран «Сиэтлом» в первом раунде драфта-2018 и за 5 лет в команде набирал по 5.7 ярда за вынос, однако из-за травм не сыграл от начала до конца ни одного сезона.

Прошлый сезон Пенни провел в «Филадельфия Иглс», но принял участие всего в 3 матчах.

В корпусе раннинбеков «Пэнтерс» помимо Пенни присутствуют выбранный во втором раунде драфта-2024 Джонатон Брукс, Чуба Хаббард, Майлс Сандерс, Рахим Блэкшир, Майк Бун, Спенсер Браун и Тарик Коэн.

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