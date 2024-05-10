Раннинбек Рашаад Пенни подпишет контракт с «Каролиной»

В «Каролине» Пенни воссоединится с Дейвом Каналесом, главным тренером команды, которые ранее работал с бегущим в «Сиэтл Сихокс».

Пенни был выбран «Сиэтлом» в первом раунде драфта-2018 и за 5 лет в команде набирал по 5.7 ярда за вынос, однако из-за травм не сыграл от начала до конца ни одного сезона.