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15:30 (мск), источник: Sports

Ресивер Тайлер Бойд подписал контракт с «Теннесси»

Бывший принимающий «Цинциннати Бенгалс» Тайлер Бойд подписал годичный контракт с «Теннесси Тайтенс» на $4.5 млн.

Источник: AP 2023

«Бенгалс» выбрали Бойда во втором раунде драфта-2016. Дважды он зарабатывал больше тысячи ярдов на приеме за сезон.

Прошлый год по продуктивности (667 ярдов) стал худшим в карьере Бойда с 2017 года. Он также допустил несколько дропов в ключевые отрезки сезона.

«Бенгалс» не стали продлевать контракт с Бойдом, учитывая предстоящие переговоры с другими ресиверами — Джамарром Чейзом и Ти Хиггинсом.

«Тайтенс» в это межсезонье подписали ресивера Кэлвина Ридли и задрафтовали Джакуана Джексона.

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