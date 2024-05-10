НФЛ опубликует расписание регулярного сезона в ночь на 16 мая

Об этом лига уведомила все клубы. Обычно расписание выкладывается в районе 8—9 мая , о причинах задержки НФЛ не сообщила.

Каждый из клубов НФЛ представит свое расписание отдельно при помощи видеороликов в соцсетях.

Регулярный сезон-2024 продлится с 6 сентября по 6 января 2025 года.