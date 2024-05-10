Джо Бурроу — о «Чифс»: Кто-то же должен их выбить. Надеюсь, это будем мы

«Они провели классный сезон. Их защита была одной из лучших в лиге, а сильных игроков хватает по обе стороны мяча. И, конечно, у них есть Патрик [Махоумс], Трэвис [Келси], линия нападения и другие плеймейкеры.



Сейчас они — золотой стандарт. Все за ними гонятся, ведь они выиграли два чемпионских титула подряд. Кто-то должен их выбить. Надеюсь, это будем мы», — сказал Бурроу.