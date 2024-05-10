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15:31 (мск), источник: Sports

Джо Бурроу — о «Чифс»: Кто-то же должен их выбить. Надеюсь, это будем мы

Квотербек «Цинциннати Бенгалс» Джо Бурроу оценил уровень результатов команды «Канзас-Сити Чифс».

Источник: AP 2023

«Они провели классный сезон. Их защита была одной из лучших в лиге, а сильных игроков хватает по обе стороны мяча. И, конечно, у них есть Патрик [Махоумс], Трэвис [Келси], линия нападения и другие плеймейкеры.

Сейчас они — золотой стандарт. Все за ними гонятся, ведь они выиграли два чемпионских титула подряд. Кто-то должен их выбить. Надеюсь, это будем мы», — сказал Бурроу.

В сезонах 2021 и 2022 годов «Бенгалс» и «Чифс» встречались в финале Американской конференции, победив по разу.

В прошлом году Бурроу получил травму запястья по ходу регулярного сезона, а «Цинциннати» не вышел в плей-офф с положительным балансом побед и поражений.

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