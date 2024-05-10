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15:32 (мск), источник: Sports

«Денвер» отчислил квотербека Бена Динуччи

Квотербек Бен Динуччил был отчислен из «Денвер Бронкос».

Источник: AP 2023

«Бронкос» в первом раунде драфта НФЛ выбрали квотербека Бо Никса. Ранее в межсезонье клуб обменял Зака Уилсона из «Нью-Йорк Джетс». Также в составе числится Джарретт Стидхэм.

Динуччи был выбран «Далласом» в 7 раунде драфта-2020 и вышел один раз в стартовом составе, когда Дак Прескотт был травмирован.

Прошлый год Динуччи начинал в составе команды XFL «Сиэтл Си Дрэгонс», а затем был подписан в тренировочный состав «Бронкос».

За карьеру в НФЛ он реализовал 23 из 43 передач на 219 ярдов без тачдаунов и перехватов.

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