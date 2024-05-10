Террион Арнолд: Тренер «Рейдерс» сказал, что они подбросили монетку, чтобы решить, кого выбрать — меня или Брока Бауэрса
Корнербек Террион Арнолд, выбранный в первом раунде драфта-2024 «Детройтом», заявил, что мог стать игроком «Лас-Вегас Рейдерс».
Корнербек Террион Арнолд, выбранный в первом раунде драфта-2024 «Детройтом», заявил, что мог стать игроком «Лас-Вегас Рейдерс».
«Мне после драфта позвонил тренер “Рейдерс” и сказал: “Мы бросали монетку, кого выбрать — тебя или Брока Бауэрса. Выпало на него”», — заявил Арнолд.
Арнолд также добавил, что «Детройт Лайонс» хотели обменяться еще выше на драфте, чтобы выбрать его, потому что боялись конкуренции со стороны «Джексонвилл Джегуарс».
В итоге «Детройт» выбрал корнербека под 24-м номером, а «Джегуарс» обменялись вниз с 17-й позиции на 23-ю, но не стали брать Арнолда.
Ассистент генменеджера «Рейдерс» Чемп Келли заявил, что «не может подтвердить» рассказ футболиста.