Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Ахмат
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швейцария
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Словакия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Чехия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Швеция
США
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
21:45
Фрозиноне
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Гавр
Хоккей. НХЛ
11.05
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Колорадо
Все события
15:37 (мск), источник: Sports

«Хьюстон» обменял ресивера Бена Скороника из «ЛА Рэмс»

Принимающий Бен Скороник в результате обмена стал игроком «Хьюстон Тексанс».

Источник: AP 2023

За ресивера «Лос-Анджелес Рэмс» получили право выбора в 6-м раунде драфта-2026, отдав «Хьюстон Тексанс» право выбора в 7-м раунде драфта-2026.

Скороник был выбран в 7-м раунде драфта-2021 и за три года карьеры набрал 575 ярдов на приеме и один тачдаун. У него остался последний год по контракту новичка.

В прошлом сезоне Скороник отыграл лишь 19% от всех снэпов в нападении «Рэмс» и по большей части был задействован в спецбригадах.

Корпус ресиверов «Тексанс» состоит из Стефона Диггса, Нико Коллинса, Тэнка Делла и Роберта Вудса.

Читайте также от «Sports»
Лучшие моменты Слуцкого в «Шанхае»: пушка с 35 метров, победа на 90+9, рекордное владение мячом
«Только так и выигрывают. Суки московские»
«Атмосфера лучше, чем в Канаде». В Омске Ротенберга растрогали до слез
«Факел» получил штраф за заряд фанатов против «Зенита» – и пообещал забанить «провокаторов»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь