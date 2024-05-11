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11:50 (мск), источник: Sports

Генменеджер «Рейдерс» — о выборе Бауэрса на драфте: Обычно я использую волшебный шар, а не монетку

Генеральный менеджер «Лас-Вегас Рейдерс» Том Телеско прокомментировал слухи о том, что в команде якобы подбрасывали монетку, чтобы определить, кого выбирать под 13-м номером на драфте — тайт-энда Брока Бауэрса или корнербека Терриона Арнолда.

Источник: AP 2023

«Обычно я использую волшебный шар, а не монетку. Если серьезно, то мы в течение двух недель прорабатывали разные сценарии, как может сложиться ситуация в первом раунде и как мы будем на нее реагировать», — сказал Телеско.

После церемонии корнербек Террион Арнолд, выбранный «Детройт Лайонс» под 23-м номером, передал слова тренера «Рейдерс» — если бы монетка упала другой стороной, то клуб выбрал бы его, а не Бауэрса.

«Я ему не звонил, и не было никакой монетки. Как только ушли два последних квотербека [Майкл Пеникс и Бо Никс], мы сразу определились с Бауэрсом», — высказался главный тренер «Лас-Вегаса» Антонио Пирс.

Год назад во втором раунде драфта «Рейдерс» выбрали тайт-энда Майкла Мейра.

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