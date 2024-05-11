«Джайентс» подписали ресивера Аллена Робинсона

«Джайентс» становятся для Робинсона четвертой командой за четыре года и пятой в карьере. В предыдущие три сезона он выступал за «Чикаго Беарс», «Лос-Анджелес Рэмс» и «Питтсбург Стилерс».

В прошлом году Робинсон провел все 17 матчей в стартовом составе «Стилерс» и сделал 34 приема на 280 ярдов.

В Нью-Йорке Робинсон присоединится к ресиверам Малику Нейберсу, Джейлину Хайетту, Уандейлу Робинсону, Айзее Ходжинсу и Дэриусу Слейтону.