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11:56 (мск), источник: Sports

«Джайентс» подписали ресивера Аллена Робинсона

30-летний ресивер Аллен Робинсон присоединился к «Нью-Йорк Джайентс».

Источник: AP 2023

«Джайентс» становятся для Робинсона четвертой командой за четыре года и пятой в карьере. В предыдущие три сезона он выступал за «Чикаго Беарс», «Лос-Анджелес Рэмс» и «Питтсбург Стилерс».

В прошлом году Робинсон провел все 17 матчей в стартовом составе «Стилерс» и сделал 34 приема на 280 ярдов.

В Нью-Йорке Робинсон присоединится к ресиверам Малику Нейберсу, Джейлину Хайетту, Уандейлу Робинсону, Айзее Ходжинсу и Дэриусу Слейтону.

За 127 матчей в карьере Робинсон сделал 562 приема на 7,028 ярдов с 43 тачдаунами. В 2015 году он попал в Матч звезд, выступая за «Джегуарс».

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