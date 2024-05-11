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12:51 (мск), источник: Sports

Кейлеб Уильямс объявлен стартовым квотербеком «Чикаго» на сезон-2024

Главный тренер «Чикаго Беарс» Мэтт Иберфлус объявил стартовым квотербеком на сезон новичка Кейлеба Уильямса.

Источник: AP 2023

Уильямс был выбран под первым номером на прошедшем драфте. Предыдущий стартовый квотербек «Беарс» Джастин Филдс в результате обмена оказался в «Питтсбург Стилерс».

«Чтобы стать настоящим лидером, сперва нужно научиться следовать за другими. Сейчас я следую за ветеранами и тренерами. Я слушаю, навострив уши и закрыв рот», — сказал Уильямс на пресс-конференции.

Уильямс провел год в университете Оклахомы и два года в университете Южной Калифорнии. По итогам сезона-2022 квотербек завоевал приз Хайсмана.

Всего за студенческую карьеру Уильямс провел в стартовом составе 33 матча, реализовал 66.9% передач на 9,782 ярда с 93 тачдаунами при 14 перехватах. Он также набрал 966 ярдов и 27 тачдаунов на выносе.

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