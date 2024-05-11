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16:57 (мск), источник: Sports

СМИ: Netflix — фаворит на показ двух рождественских матчей НФЛ

Как сообщает издание Puck News, стриминговый сервис Netflix близок к заключению контракта с НФЛ о покупке эксклюзивных прав на трансляцию двух матчей регулярного сезона 25 декабря.

Источник: AP 2023

Обычно НФЛ не проводит игры по средам, но в этом году сделала исключение ради рождественских матчей. Права на показ двух матчей были выставлены на аукцион.

Ранее бывший MVP НФЛ Бумер Эсайесон также заявлял, что Netflix может получить права на показ рождественских матчей.

Netflix становится активным участником футбольного рынка. В прошлом году сервис выпустил документальный сериал «Квотербек» с участием Патрика Махоумса, Кирка Казинса и Маркуса Мариоты. В прошлое воскресенье на Netflix в прямом эфире вышло шоу «Величайшая прожарка в истории», главным героем которого стал Том Брэди.

В сезоне-2024 три других стриминговых сервиса будут эксклюзивно транслировать матчи. Peacock покажет игру «Пэкерс» — «Иглс» в Бразилии на первой неделе регулярки, ESPN+ покажет один из международных матчей, а Amazon транслирует игры по четвергам и один матч раунда уайлд-кард в плей-офф.

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