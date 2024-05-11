СМИ: Netflix — фаворит на показ двух рождественских матчей НФЛ

Обычно НФЛ не проводит игры по средам, но в этом году сделала исключение ради рождественских матчей. Права на показ двух матчей были выставлены на аукцион.

Ранее бывший MVP НФЛ Бумер Эсайесон также заявлял, что Netflix может получить права на показ рождественских матчей.

Netflix становится активным участником футбольного рынка. В прошлом году сервис выпустил документальный сериал «Квотербек» с участием Патрика Махоумса, Кирка Казинса и Маркуса Мариоты. В прошлое воскресенье на Netflix в прямом эфире вышло шоу «Величайшая прожарка в истории», главным героем которого стал Том Брэди.