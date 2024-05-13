Кристиан Гонзалес станет первым футболистом в истории «Пэтриотс» с игровым номером 0

НФЛ разрешила футболистам выступать под нулевыми номерами в прошлом году, но в «Пэтриотс» таких случаев пока не было.

Гонзалес выступал под номером 0 за команду университета Орегона. По прибытии в «Нью-Ингленд» он получил номер 50 и только спустя некоторое время заслужил право носить номер 6.

По правилам лиги теперь Гонзалес обязан будет выкупить всю нереализованную официальную продукцию с его фамилией и предыдущим номером.