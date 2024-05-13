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10:52 (мск), источник: Sports

Экс-игрок НФЛ скрывается от канадской полиции. Его подозревают в финансовых махинациях

Бывший корнербек НФЛ Бастер Скрин на минувшей неделе не явился на заседание суда и пустился в бега, отцепив электронное устройство слежения.

Источник: AP 2023

Канадская полиция арестовала Скрина в августе прошлого года. Его обвинили в обналичивании фальшивых чеков на сумму в $100 тысяч. Всего экс-футболисту были предъявлены обвинения по 15 разным статьям.

Скрин был выбран клубом «Кливленд Браунс» в пятом раунде драфта-2011 и провел в НФЛ 11 сезонов. Помимо «Браунс» он выступал за «Нью-Йорк Джетс», «Чикаго Беарс» и «Теннесси Тайтенс».

Последний раз Скрин играл в НФЛ в январе 2022 года. За карьеру он заработал порядка $40 млн.

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