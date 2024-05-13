Патрик Махоумс сказал, что Лу Дорт смог бы играть в НФЛ

Во время трансляции квотербек «Канзас-Сити» сказал комментатору Хьюби Брауну, что Лу Дорт смог бы играть в НФЛ. По мнению Махоумса, форвард «Тандер» способен играть на позиции лайнбекера или раннинбека.

Раннинбек НФЛ в среднем весит примерно столько же, сколько Дорт (190 см, 97 кг), но обычно ниже ростом, в среднем около 180 см. Лайнбекеры обычно такого же роста, как Дорт, но значительно тяжелее, около 109 кг.