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10:54 (мск), источник: Sports

Патрик Махоумс сказал, что Лу Дорт смог бы играть в НФЛ

Звезда НФЛ Патрик Махоумс посетил 3-й матч серии «Даллас» — «Оклахома».

Источник: AP 2023

Во время трансляции квотербек «Канзас-Сити» сказал комментатору Хьюби Брауну, что Лу Дорт смог бы играть в НФЛ. По мнению Махоумса, форвард «Тандер» способен играть на позиции лайнбекера или раннинбека.

Раннинбек НФЛ в среднем весит примерно столько же, сколько Дорт (190 см, 97 кг), но обычно ниже ростом, в среднем около 180 см. Лайнбекеры обычно такого же роста, как Дорт, но значительно тяжелее, около 109 кг.

«Оклахома» проиграла «Далласу» в 3-м матче серии второго раунда плей-офф (101:105, 1−2).

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