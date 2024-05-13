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10:55 (мск), источник: Sports

«Чарджерс» подписали защитника Бада Дюпри

Лайнбекер Бад Дюпри присоединился к «Лос-Анджелес Чарджерс», подписав двухлетний контракт на $6 млн. Со всеми бонусами он сможет заработать до $10 млн.

Источник: AP 2023

«Чарджерс» становятся для Дюпри третьей командой за три года. После двух сезонов в «Теннесси Тайтенс», за которые защитник сыграл лишь 17 матчей в стартовом составе из-за травм, он перешел в «Атланта Фэлконс».

В «Атланте» Дюпри заработал 6.5 сэка (третий результат за сезон в карьере) и 39 захватов. Также он сбил три передачи, спровоцировал два фамбла и нанес 8 ударов квотербекам.

За карьеру Дюпри совершил 53 сэка. В новой команде 31-летний защитник будет игроком ротации.

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