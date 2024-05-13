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10:56 (мск), источник: Sports

Элиот Вулф назначен исполнительным вице-президентом «Пэтриотс» по кадрам

«Нью-Ингленд Пэтриотс» объявили о назначении Элиота Вулфа на должность исполнительного вице-президента клуба по кадрам.

Источник: AP 2023

Фактически Вулф будет исполнять функции генерального менеджера, которого в «Пэтриотс» не было более 20 лет. Раньше функции главного тренера и генменеджера совмещал Билл Беличик.

Нанятый в феврале Вулф координировал подготовку «Нью-Ингленда» к драфту. После церемонии клуб начал просматривать кандидатов на вакансию и в итоге остановится на специалисте, который уже успел проявить себя.

Под третьим общим номером на драфте «Пэтриотс» выбрали квотербека Дрейка Мея.

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