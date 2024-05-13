Элиот Вулф назначен исполнительным вице-президентом «Пэтриотс» по кадрам

Фактически Вулф будет исполнять функции генерального менеджера, которого в «Пэтриотс» не было более 20 лет. Раньше функции главного тренера и генменеджера совмещал Билл Беличик.

Нанятый в феврале Вулф координировал подготовку «Нью-Ингленда» к драфту. После церемонии клуб начал просматривать кандидатов на вакансию и в итоге остановится на специалисте, который уже успел проявить себя.