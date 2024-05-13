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10:58 (мск), источник: Sports

Квотербек Бо Никс будет выступать в «Денвере» под десятым номером

Новичок «Денвер Бронкос» Бо Никс после перехода в профессиональный футбол сохранит тот же игровой номер, под которым выступал в университете и школе.

Источник: AP 2023

Выбор Никса привел к перераспределению номеров среди других квотербеков «Бронкос». Обменянный ранее в межсезонье Зак Уилсон вместо десятого номера возьмет четвертый, а Джарретт Стидхэм вместо четвертого — восьмой.

Никс был выбран под общим 12-м номером на прошедшем драфте НФЛ. Он стал шестым квотербеком, которого выбрали в первом раунде.

Предыдущий стартовый квотербек «Денвера» Расселл Уилсон был отчислен и сейчас выступает за «Питтсбург Стилерс».

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