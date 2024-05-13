Главный тренер «Пэтриотс» — о новичке Дрейке Мее: Ему еще над многим надо работать

«Ему еще над многим надо работать. Но я не сомневаюсь, что он приложит необходимые усилия. Весь прошлый вечер он провел здесь, чтобы наладить взаимодействие со всеми», — сказал Мейо.

Мей был выбран под третьим номером на прошедшем драфте. В дебютном сезоне он будет выступать под десятым номером, который ранее принадлежал стартовому квотербеку «Пэтриотс» Маку Джонсу.

Ожидается, что стартовым разыгрывающим «Нью-Ингленда» на старте сезона будет подписанный в межсезонье Джакоби Бриссетт.