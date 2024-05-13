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12:19 (мск), источник: Sports

Главный тренер «Пэтриотс» — о новичке Дрейке Мее: Ему еще над многим надо работать

Главный тренер «Нью-Ингленд Пэтриотс» Джерод Мейо рассказал о первых впечатлениях от тренировок квотербека-новичка Дрейка Мея.

Источник: AP 2023

«Ему еще над многим надо работать. Но я не сомневаюсь, что он приложит необходимые усилия. Весь прошлый вечер он провел здесь, чтобы наладить взаимодействие со всеми», — сказал Мейо.

Мей был выбран под третьим номером на прошедшем драфте. В дебютном сезоне он будет выступать под десятым номером, который ранее принадлежал стартовому квотербеку «Пэтриотс» Маку Джонсу.

Ожидается, что стартовым разыгрывающим «Нью-Ингленда» на старте сезона будет подписанный в межсезонье Джакоби Бриссетт.

Также на драфте «Пэтриотс» выбрали квотербека Джо Милтона из университета Теннесси.

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