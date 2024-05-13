Беличик будет постоянным гостем эфира братьев Мэннингов во время сезона НФЛ

«Мэннингкаст» — это альтернативный эфир матчей регулярного сезона НФЛ по понедельникам, который выходит на каналах ESPN2 и ESPN+. Официальное название передачи — «Футбол в понедельник вечером с Пейтоном и Илаем».

Матчи в прямом эфире обсуждают братья Мэннинги, а также приглашенные гости, подключающиеся к передаче в удаленном формате. Среди них не только бывшие или действующие футболисты НФЛ, но также и знаменитости из мира шоу-бизнеса.