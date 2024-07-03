В Тихоокеанской студенческой конференции осталось всего две команды. В прошлом сезоне их было 12

«Орегон», «Вашингтон», «Южная Калифорния» и УКЛА будут выступать в новом сезоне в «Большой десятке» (Big 10). «Юта», «Аризона» и «Аризона Стейт» присоединились к «Большой дюжине» (Big XII), а «Калифорния» и «Стэнфорд» — к Конференции Атлантического Побережья (ACC).

Все 10 университетов приняли такое решение в финансовых интересах.

В Тихоокеанской конференции остались только «Орегон Стейт» и «Вашингтон Стейт».