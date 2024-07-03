В Тихоокеанской студенческой конференции осталось всего две команды. В прошлом сезоне их было 12
С 1 июля официально оформлен переезд 10 студенческих команд из Тихоокеанской конференции (Pac-12).
С 1 июля официально оформлен переезд 10 студенческих команд из Тихоокеанской конференции (Pac-12).
«Орегон», «Вашингтон», «Южная Калифорния» и УКЛА будут выступать в новом сезоне в «Большой десятке» (Big 10). «Юта», «Аризона» и «Аризона Стейт» присоединились к «Большой дюжине» (Big XII), а «Калифорния» и «Стэнфорд» — к Конференции Атлантического Побережья (ACC).
Все 10 университетов приняли такое решение в финансовых интересах.
В Тихоокеанской конференции остались только «Орегон Стейт» и «Вашингтон Стейт».
В следующем сезоне «Орегон Стейт» и «Вашингтон Стейт» встретятся друг с другом дважды — один раз в регулярном сезоне и в финале конференции. Все остальное время команды будут играть против соперников из других конференций.