10:32 (мск), источник: Sports

В Тихоокеанской студенческой конференции осталось всего две команды. В прошлом сезоне их было 12

С 1 июля официально оформлен переезд 10 студенческих команд из Тихоокеанской конференции (Pac-12).

Источник: AP 2023

«Орегон», «Вашингтон», «Южная Калифорния» и УКЛА будут выступать в новом сезоне в «Большой десятке» (Big 10). «Юта», «Аризона» и «Аризона Стейт» присоединились к «Большой дюжине» (Big XII), а «Калифорния» и «Стэнфорд» — к Конференции Атлантического Побережья (ACC).

Все 10 университетов приняли такое решение в финансовых интересах.

В Тихоокеанской конференции остались только «Орегон Стейт» и «Вашингтон Стейт».

В следующем сезоне «Орегон Стейт» и «Вашингтон Стейт» встретятся друг с другом дважды — один раз в регулярном сезоне и в финале конференции. Все остальное время команды будут играть против соперников из других конференций.

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