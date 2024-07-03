Защитника «Чикаго» отпустят на Олимпийские игры, чтобы он мог провести время с Симоной Байлс

Жена Оуэнса, гимнастка Симона Байлс, выступит в Париже в составе сборной США.

Оуэнс и Байлс поженились в прошлом году. Из-за коронавирусных ограничений футболист не смог посетить Олимпийские игры в Токио три года назад.

Оуэнс стал игроком «Чикаго» в это межсезонье. Ранее он выступал за «Грин-Бэй Пэкерс» и «Хьюстон Тексанс».

Тренировочный лагерь «Чикаго» открывается 19 июля. На 1 августа запланирована предсезонная Игра Зала славы.