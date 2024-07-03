Защитника «Чикаго» отпустят на Олимпийские игры, чтобы он мог провести время с Симоной Байлс
Сейфти «Чикаго Беарс» Джонатан Оуэнс сможет на несколько дней покинуть тренировочный лагерь команды и отправиться в Париж на Олимпийские игры.
Сейфти «Чикаго Беарс» Джонатан Оуэнс сможет на несколько дней покинуть тренировочный лагерь команды и отправиться в Париж на Олимпийские игры.
Жена Оуэнса, гимнастка Симона Байлс, выступит в Париже в составе сборной США.
Оуэнс и Байлс поженились в прошлом году. Из-за коронавирусных ограничений футболист не смог посетить Олимпийские игры в Токио три года назад.
Оуэнс стал игроком «Чикаго» в это межсезонье. Ранее он выступал за «Грин-Бэй Пэкерс» и «Хьюстон Тексанс».
Тренировочный лагерь «Чикаго» открывается 19 июля. На 1 августа запланирована предсезонная Игра Зала славы.
Соревнования по спортивной гимнастике на Олимпийских играх пройдут 28 июля (квалификация) и 30 июля (командный финал). Соревнования в индивидуальном зачете, где Байлс считается одной из фавориток, пройдут 1 августа.