Вон Миллер — об отсутствии сэков в прошлом сезоне: Из-за травмы я вообще не должен был играть

«Сейчас моя главная цель — вернуться на привычный уровень игры. Выходит так, что ты получаешь травму, пытаешься вернуться, хотя тебе не надо было этого делать, а люди оценивают качество твоей игры.



Я бы легко мог отсидеться весь сезон на скамейке, но не могу так поступать с одноклубниками. На закате карьеры не хочется жертвовать ни одним сезоном. И в то же время мне не стоило играть.



Люди оценивают меня по прошлому сезону, и это меня злит», — сказал Вон Миллер.