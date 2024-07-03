10:37 (мск), источник: Sports

Вон Миллер — об отсутствии сэков в прошлом сезоне: Из-за травмы я вообще не должен был играть

Лайнбекер «Баффало Биллс» Вон Миллер рассказал, почему впервые за карьеру не совершил ни одного сэка за сезон.

Источник: AP 2023

«Сейчас моя главная цель — вернуться на привычный уровень игры. Выходит так, что ты получаешь травму, пытаешься вернуться, хотя тебе не надо было этого делать, а люди оценивают качество твоей игры.

Я бы легко мог отсидеться весь сезон на скамейке, но не могу так поступать с одноклубниками. На закате карьеры не хочется жертвовать ни одним сезоном. И в то же время мне не стоило играть.

Люди оценивают меня по прошлому сезону, и это меня злит», — сказал Вон Миллер.

Миллер порвал крестообразные связки колена в 2022 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 12 матчах регулярного сезона.

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