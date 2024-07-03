Вон Миллер — об отсутствии сэков в прошлом сезоне: Из-за травмы я вообще не должен был играть
Лайнбекер «Баффало Биллс» Вон Миллер рассказал, почему впервые за карьеру не совершил ни одного сэка за сезон.
Лайнбекер «Баффало Биллс» Вон Миллер рассказал, почему впервые за карьеру не совершил ни одного сэка за сезон.
«Сейчас моя главная цель — вернуться на привычный уровень игры. Выходит так, что ты получаешь травму, пытаешься вернуться, хотя тебе не надо было этого делать, а люди оценивают качество твоей игры.
Я бы легко мог отсидеться весь сезон на скамейке, но не могу так поступать с одноклубниками. На закате карьеры не хочется жертвовать ни одним сезоном. И в то же время мне не стоило играть.
Люди оценивают меня по прошлому сезону, и это меня злит», — сказал Вон Миллер.
Миллер порвал крестообразные связки колена в 2022 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 12 матчах регулярного сезона.