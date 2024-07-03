10:38 (мск), источник: Sports

Яя Диаби: «Люди не видят потенциал защиты “Бакс” в предстоящем сезоне»

Лайнбекер «Тампа-Бэй Бакканирс» Яя Диаби высказался о перспективах команды в сезоне-2024.

Источник: AP 2023

«Здорово иметь в составе таких парней, как Кэлайджа [Кэнси] и я, Логан Холл, Вита Веа. Многие люди как будто спят и не видят потенциал защиты “Тампы”, но в этом году мы всех разбудим», — сказал Диаби.

В прошлом сезоне «Бакканирс» выиграли дивизион Юг НФК и стали 7-ми в лиге по пропущенным очкам.

В первом матче плей-офф «Тампа-Бэй» позволила «Филадельфии» набрать всего 9 очков за игру.

Диаби в дебютном сезоне заработал 7.5 сэка и 12 захватов с потерей ярдов.

Читайте также от «Sports»
«Ставлю ее в пример всем юным спортсменам». А как катается дочка Ротенберга?
Лучший русский на драфте НХЛ-2024. Почему он до сих пор не в основе СКА?
«Она постоянно говорила о сексе». Топ-тренера США отстранили
Джек Грилиш – лицо майонеза. Возможно, главная реклама Евро-2024
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь