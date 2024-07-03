Яя Диаби: «Люди не видят потенциал защиты “Бакс” в предстоящем сезоне»
Лайнбекер «Тампа-Бэй Бакканирс» Яя Диаби высказался о перспективах команды в сезоне-2024.
Лайнбекер «Тампа-Бэй Бакканирс» Яя Диаби высказался о перспективах команды в сезоне-2024.
«Здорово иметь в составе таких парней, как Кэлайджа [Кэнси] и я, Логан Холл, Вита Веа. Многие люди как будто спят и не видят потенциал защиты “Тампы”, но в этом году мы всех разбудим», — сказал Диаби.
В прошлом сезоне «Бакканирс» выиграли дивизион Юг НФК и стали 7-ми в лиге по пропущенным очкам.
В первом матче плей-офф «Тампа-Бэй» позволила «Филадельфии» набрать всего 9 очков за игру.
Диаби в дебютном сезоне заработал 7.5 сэка и 12 захватов с потерей ярдов.