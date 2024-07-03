Сыгравший в Супербоуле защитник получил 6 матчей дисквалификации из-за употребления допинга
Бывший сейфти «Сан-Франциско Фотинайнерс» Ташон Гипсон отстранен на 6 матчей из-за употребления допинга.
Бывший сейфти «Сан-Франциско Фотинайнерс» Ташон Гипсон отстранен на 6 матчей из-за употребления допинга.
Гипсон перешел в «Сан-Франциско» перед сезоном-2022 и быстро завоевал место в стартовом составе.
В прошлом сезоне защитник отыграл 16 матчей, сделал 60 захватов, сэк и перехват. В Супербоуле против «Канзас-Сити Чифс» Гипсон совершил 5 захватов.
Контракт 34-летнего Гипсона с «Фотинайнерс» истек в это межсезонье. Сейчас он свободный агент.