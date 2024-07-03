Сыгравший в Супербоуле защитник получил 6 матчей дисквалификации из-за употребления допинга

Гипсон перешел в «Сан-Франциско» перед сезоном-2022 и быстро завоевал место в стартовом составе.

В прошлом сезоне защитник отыграл 16 матчей, сделал 60 захватов, сэк и перехват. В Супербоуле против «Канзас-Сити Чифс» Гипсон совершил 5 захватов.