16:31 (мск), источник: Sports

Сыгравший в Супербоуле защитник получил 6 матчей дисквалификации из-за употребления допинга

Бывший сейфти «Сан-Франциско Фотинайнерс» Ташон Гипсон отстранен на 6 матчей из-за употребления допинга.

Источник: AP 2023

Гипсон перешел в «Сан-Франциско» перед сезоном-2022 и быстро завоевал место в стартовом составе.

В прошлом сезоне защитник отыграл 16 матчей, сделал 60 захватов, сэк и перехват. В Супербоуле против «Канзас-Сити Чифс» Гипсон совершил 5 захватов.

Контракт 34-летнего Гипсона с «Фотинайнерс» истек в это межсезонье. Сейчас он свободный агент.

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