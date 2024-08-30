Брэндон Айюк подписал с «Сан-Франциско» контракт на $120 млн. Ранее «Фотинайнерс» готовы были обменять ресивера в «Питтсбург»

Айюк теперь занимает 5-е место в списке ресиверов как по общей сумме контракта (после Амон-Ра Сент-Брауна из «Детройт Лайонс»), так и по средней зарплате в год (наравне с Тайриком Хиллом из «Майами Долфинс»).