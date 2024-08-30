«Кливленд» изменил условия контракта Дешона Уотсона. Теперь у клуба $62 млн свободных денег

Большую часть этих денег «Кливленд» отложит на следующее межсезонье. Сейчас «Браунс» превышают потолок зарплат на сезон-2025 на $44 млн. Также истекают контракты у ряда именитых футболистов — ресиверов Амари Купера и Илайджи Мура, раннинбека Ника Чабба и левого тэкла Джедрика Уиллса.