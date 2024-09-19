Остин Зайберт попал в число лучших игроков второго тура НФЛ. Кикер установил рекорд «Вашингтона» по числу забитых филд-голов за матч

Лучшим игроком спецбригад в АФК был признан кикер «Хьюстон Тексанс» Каими Фейрберн, забивший все 4 филд-гола (из них 3 с расстояния в 53+ ярда) в матче против «Чикаго Беарс» (19:13). Кикер принес своей команде 13 очков.