«Долфинс» поместили Танговаилоа в резерв для травмированных. Квотербек вернется не раньше 27 октября

Танговаилоа в обязательном порядке пропустит минимум 4 ближайших матча: против «Сиэтл Сихокс», «Теннесси Тайтенс», «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Индианаполис Колтс».
Это сотрясение стало для квотербека «Майами» четвертым за футбольную карьеру. Перед прошлым сезоном Танговаилоа рассматривал вариант с завершением карьеры. Сейчас он сообщил, что не планирует заканчивать с футболом.
В отсутствие Танговаилоа стартовым квотербеком «Долфинс» будет Скайлер Томпсон. Клуб также подписал Тайлера Хантли из тренировочного состава «Балтимор Рейвенс».
Матч «Сиэтл» — «Майами» пройдет в воскресенье и начнется в 23:05 мск.