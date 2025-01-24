В столице США новый босс. И это не Трамп

«Тогда я впервые понял, что можно физически находиться на Гавайях, но при этом пребывать в депрессии. Я не мог смотреть матчи “Фэлконс”. И вообще понятия не имел, что делать в октябре. Мне было одиноко, все было отстойно, но затем я понял: у меня много времени, которое можно потратить с умом», — вспоминал 54-летний специалист.