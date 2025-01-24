В столице США новый босс. И это не Трамп

В последние несколько дней спортивные новости из Вашингтона не уступают по масштабности политическим.
В воскресенье Вашингтон забанил тикток и «Детройт Лайонс». В понедельник в столицу триумфально вернулся «спаситель нации». Для кого-то это Трамп. Для кого-то Джейден Дэниелс.
Местная футбольная команда — некогда великая — 33 года провела в беспросветном мраке поражений, тренерской чехарды, токсичной атмосферы, бьющих из канализационных труб нечистот, дважды меняла название.
Сейчас мы наблюдаем тотальное обновление: новый владелец, новый главный тренер, новый квотербек, новый проект. И сразу — финал конференции.
Это история о том, как изменить «Вашингтон» до неузнаваемости за один год.
*начинает играть ломаный джаз*
Пункт № 1. Загнать в тупик некомпетентного хозяина
Дэн Снайдер не сразу стал занозой в заднице для всей НФЛ. Он купил «Вашингтон Редскинс» в 1999 году за рекордную сумму — $800 млн. Прежний владелец Джек Кент Кук умер, а никто из семьи не захотел заниматься трудоемким бизнесом, тем более, что на клубе висели долги.
Сейчас Снайдера называют одним из худших владельцев в истории североамериканского спорта, но это всего лишь едкое ликование победителей с обостренным чувством морального превосходства. Если вынести за скобки все, что происходило за пределами футбольного поля, владелец «Редскинс» не совершал вопиющих ошибок.
Да, его команда за 24 года всего 6 раз вышла в плей-офф и одержала там две победы — это мало. Но когда люди в первую четверть XXI века заговаривали об аутсайдерах, назывались «Лайонс», «Браунс», «Джетс», но никак не «Редскинс». Тренерские назначения тоже вписывались в общую канву: давайте попробуем опытных специалистов с хорошим резюме (Майк Шенахен, Рон Ривера), достанем из чулана клубную легенду (Джо Гиббс) или сделаем ставку на модную молодежь (Джей Груден).
«Вашингтон» при Снайдере был командой среднего или чуть ниже среднего уровня. Проблемы росли и множились на других направлениях: владелец слишком любил деньги и ненавидел выстраивать отношения — с болельщиками, журналистами, коллегами. И все это постепенно оборачивалось против него.
За пару лет до смерти Кент Кук перенес домашние матчи из столицы (стадион им. Роберта Ф. Кеннеди находится в 3 км от Капитолия) в город Лэндовер, штат Мэриленд. Стадион «Федекс Филд» в очень короткие сроки стал выглядеть громоздким и устаревшим, года с 2005-го возглавлял разнообразные фанатские рейтинги худших арен в НФЛ. Накапливались скандальные истории — то ограждения рухнут, а болельщики вывалятся с яруса чуть ли не на голову квотербеку Джейлену Хертсу, то обладатели билетов на особые места получат неожиданный бонус в виде душа из дождевой воды.
Снайдер даже не пытался вслух фантазировать о постройке нового стадиона. Напротив, он брал деньги с болельщиков за каждую мелочь при парковке или организации тейлгейта (это такая фанатская предматчевая тусовка), и подавал в суд на обладателей абонементов, которые испытывали трудности с оплатой услуг во время экономической рецессии в конце нулевых.
Сложно определить, в какой момент возникшие на пустом месте скандалы переросли в коллективную травлю Снайдера, но по мере развития ситуации стало понятно: владельца пытаются достать. Издание Washington Post сделало его главным антагонистом материалов, стали всплывать истории о создании токсичной атмосферы в клубе, приставаниях к чирлидершам, утаивании части доходов от других владельцев (общефедеральные доходы в НФЛ делятся между всеми — чистый социализм!).
И здесь проявился величайший талант Снайдера — непотопляемость. Джерри Ричардсона, владельца «Каролина Пэнтерс», убрали одним простым обвинением в харрасменте. Дэн отбивался долго и умело — от предполагаемых жертв сексуальных домогательств откупался, а газетчиков контробвинял в антисемитизме. Задавили его на теме названия клуба, и то не сразу, а только на волне протестов после смерти Джорджа Флойда.
Естественно, название «Краснокожие» многим в Америке мозолило глаза.
Одна группа коренных жителей Штатов выступала против, другая — за, потом выяснилось, что одним заплатили, а другие не очень-то и индейцы. Но во время массовых протестов в 2020 году компании Nike, FedEx и PepsiCo получили письма, подписанные 87 акционерами и инвесторами, с требованием разорвать всякие отношение с «Редскинс», пока название клуба не будет изменено.
Снайдер признал поражение и на два сезона выкатил временное название «Вашингтон Футбол Тим» (многие хотели, чтоб так и осталось, ведь случай совершенно уникальный), после чего презентовал бренд «Коммандерс», который народная молва высмеялся в «Коммис», то есть коммунистов.
Как бы там ни было, владелец уже понял, куда ветер дует, и вышел из всей ситуации красиво — продал клуб за $6,05 млрд и уехал жить в Лондон.
Пункт № 2. Найти человека с большим кошельком
Неважно, кем вам в этой истории видится Снайдер — бесчеловечным хапугой или смелым борцом с woke-культурой — факт в том, что его методы управления не приводили к хорошим результатам на футбольном поле.
А сменил его человек, имеющий богатый опыт в управлении спортивными клубами — Джош Харрис. Ему принадлежат «Филадельфия Севенти Сиксерс» (НБА), «Нью-Джерси Девилз» (НХЛ) и «Кристал Пэлас» (АПЛ). С начала 2020-х Харрис пытался расширить спортивную империю, но всякий раз проигрывал конкуренцию — мимо него пролетели «Челси» (АПЛ), «Нью-Йорк Метс» (МЛБ) и «Денвер Бронкос» (НФЛ).
В истории с «Вашингтоном» Харрису повезло, что Снайдер категорически не хотел продавать клуб кровному врагу Джеффу Безосу, хотя публично все равно говорил: «Коммандерс» отошли тому, кто предложил наибольшую сумму. Помимо других капиталистов Харрис заручился поддержкой баскетбольной легенды Мэджика Джонсона, который выступил в проекте в роли харизматичной медийной фигурой.
В июле 2023 года «Коммандерс» официально обрели нового хозяина, а владельцы остальных клубов НФЛ выдохнули — балласт сброшен.
Пункт № 3. Назначить тренера, научившегося на своих ошибках (можно во множественном числе)
От статуса одного из самых успешных тренеров современности Дэна Куинна отделяло чуть больше четверти одного матча. Финальный свисток превратил его в посмешище.
В первой половине 2010-х Куинн был одним из архитекторов легендарной защиты «Легион Бума» в «Сиэтл Сихокс». Та команда выиграла Супербоул по итогам сезона-2013 и на последних секундах проиграла финал следующего года «Нью-Ингленду». Куинн ушел на повышение, возглавил команду «Атланта Фэлконс» и вывел ее в решающий матч буквально за два сезона.
Фантастическое нападение (квотербек Мэтт Райан был признан MVP), крепкая защита — казалось, у «Фэлконс» было все, чтобы одолеть в финале все тех же «Пэтриотс». К концу третьей четверти Супербоула счет был 28:3 в пользу «Атланты» — такое отставание не отыгрывается. Вернее, не отыгрывалось до той встречи.
Том Брэди и компания организовали величайший камбэк в истории Супербоула, и Дэн Куинн покидал поле лузером. «Атланте» с ее мощным составом обещали возвращение в игру за титул, но на следующий сезон «Фэлконс» вылетели уже в дивизионном раунде, затем дважды не попали в плей-офф, а в 2020 году после старта с 5 поражений Куинна уволили.
«Тогда я впервые понял, что можно физически находиться на Гавайях, но при этом пребывать в депрессии. Я не мог смотреть матчи “Фэлконс”. И вообще понятия не имел, что делать в октябре. Мне было одиноко, все было отстойно, но затем я понял: у меня много времени, которое можно потратить с умом», — вспоминал 54-летний специалист.
Выход из привычного ритма подготовка-восстановление-оперативный анализ позволили тренеру внимательно изучить новые тактические тенденции в НФЛ — разобраться, почему то, что работало в его командах раньше, уже не так эффективно. Но скорректировать предстояло не только подход к футбольной теории.
Куинн нанял корреспондентку телеканала Fox для того, чтобы она провела анонимный опрос десятков коллег, бывших руководителей и футболистов — в чем преимущества и недостатки тренера. Через три месяца Куинна на позицию координатора защиты нанял «Даллас», и пригодилась вся полученная информация, особенно по части зацикливания на мелочах вместо делегирования.
Куинн не торопился вновь занять кресло главного тренера, а ждал наиболее подходящей возможности. И взял в «Вашингтон» в качестве координатора нападения специалиста, прошедшего аналогичный путь.
Клифф Кингсбери подавал большие надежды как тренер-хипстер из студенческого футбола, но был уволен с поста главного тренера «Аризоны» через 4 года. В лиге смеялись, что его нападение работало только до октября, после чего сдувалось.
Разве что Кингсбери свои неудачи проанализировал не на Гавайях, а в Таиланде. И принял предложение «Вашингтона», когда понял, что появляется реальный шанс поработать с талантливым молодым квотербеком.
Пункт № 4. Сжечь скаутские отчеты, помолиться и выбрать квотербека
- «Худощавое телосложение, безрассудно бежит вперед с мячом в руках. Рискует в будущем получить травму»
- «Порой есть проблемы с отправкой мяча в узкие окна»
- «Нестабильная точность при передачах на короткую и среднюю дистанцию, особенно когда речь идет о бросках, не завязанных на тайминг»
- «Средняя сила броска. Периодически промахивается мимо открытых принимающих»
Нет, Джейден Дэниелс из университета Луизиана Стейт — это не история про андердога. Парень в выпускной год выиграл приз Хайсмана, главную индивидуальную награду в студенческом футболе. Но у каждого выходящего на драфт квотербека есть минусы.
Скептики обычно отмахиваются от набитой в колледже статистики фразами типа «да это все против студентов, а профессионалы его размажут», «все это классно, пока на тебя не бежит лайнбекер весом в 120 кг» и, конечно же, вечное «черный квотербек набегал тысячу ярдов за сезон — ну, понятно, очередной бегунок».
Дэниелс был выбран вторым после Кейлеба Уильямса из университета Южной Калифорнии. Дебют Уильямса можно в лучшем случае назвать противоречивым. Дебют Дэниелса — за гранью любых ожиданий. Он оказался абсолютно готов к реальному футболу. Отчасти потому что готовился в виртуальных условиях.
В 2023 году немецкие разработчики программного обеспечения для VR-очков Верина Кау и Кристиан Хартман искали поле для расширения своей деятельности. Изначально компания Cognilize создавала программы-симуляторы для обычного футбола (с круглым мячом), но в этой сфере высокая конкуренция. Визит в университет Луизиана Стейт натолкнул их на идею перепрофилирования на американский футбол, а Дэниелс стал первым подопытным кроликом.
Использование VR-системы — это отработка дополнительных 250 розыгрышей в неделю без риска получить травму, но дело не в количестве, а в скорости. Все розыгрыши Дэниелс проходил на скорости х1,75. Опытные квотербеки НФЛ говорят, что после двух-трех лет игры в стартовом составе игра для тебя как бы замедляется.
Дэниелс прошел этот путь в рекордные сроки, потому что для него игра замедлилась в буквальном смысле: его мозг учился обрабатывать информацию гораздо быстрее каждый день, поэтому когда дело доходило до матчей, все становилось проще.
До выпускного сезона Дэниелс провел три сезона в «Аризоне Стейт» и один год в «Луизиане Стейт» и ни разу не добирался до отметки в 3 тысячи пасовых ярдов, а 17 пасовых тачдаунов были его максимумом. Скачок в прошлом году был колоссальным: 3 812 пасовых ярдов и 40 тачдаунов при 4 перехватах.
Кто-то может посчитать, что роль VR в процессе обучения игрока преувеличена, но сам Дэниелс дал понять представителям клубов перед драфтом: внедрение этой системы обязательно для сотрудничества. В «Вашингтоне» пошли навстречу и не жалеют, потому что Дэниелс выдал исторический сезон.
Пункт № 5. Взять чертов сезон
Прошлый сезон «Коммандерс» закончили с результатом 4−13. Беглый анализ предсезонных прогнозов показывает, что в массе своей им предсказывали умеренный прогресс до 6−7 побед. На деле они выиграли 12 матчей в регулярке, а затем одержали две победы в плей-офф над фаворитами — «Тампа-Бэй Бакканирс» (3-й посев) и «Детройт Лайонс» (1-й посев).
Фантастическое преображение команды можно выразить двумя простыми показателями.
В 2023 году по набранным очкам у «Вашингтона» было 25-е нападение в лиге. Сейчас «Коммандерс» замыкают топ-5. По пропущенным очкам защита занимала с отрывом последнее место. Сейчас у них 18-е место.
Новый владелец выбрал нового тренера, новый тренер выбрал нового квотербека, и каждый из них оказался невероятно компетентен в своей области.
Когда в НФЛ организуются новые проекты, то аналитики используют клише: «О, дайте им два-три года, они в трех сезонах от того, чтобы стать претендентами на титул».
Это такая легко продаваемая иллюзия, потому что поступательное движение — страшная редкость, завидное исключение в мире НФЛ. Путь команды к Супербоулу часто напоминает продвижение ползком обгоревшего терминатора, у которого что-то по дороге отваливается.
В «Вашингтоне» прекрасно знают, что если получается — надо брать максимум здесь и сейчас. Они прошли этот сезон на скорости х1,75. Наверное, так и надо работать из столицы — нахрапом, с разбегу и так, чтобы никто не успел опомниться.
Станислав Рынкевич