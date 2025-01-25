Координатор защиты «Вашингтона»: Если Джейлен Хертс побежит с мячом в руках, мы будем бить его как раннинбека

«Нам уже встречались парни, к которым нужно было готовиться особым образом. Если он будет выносить мяч, то мы будем относиться к нему как к раннинбеку и бить соответствующим образом. Так что, решение выносить мяч через квотербека на их совести. Не захотят, пусть остается в конверте», — высказался Уитт.